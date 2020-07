Vijftien jaar cel voor dader zesvoudige familiemoord Rot am See

Rechercheurs op het plaats delict. Ⓒ AFP

ELLWANGEN - De dader van de zesvoudige moord in het Zuid-Duitse Rot am See is bijna een half jaar na dato veroordeeld wegens moord en poging tot moord. De rechtbank in Ellwangen veroordeelde de 27-jarige dader tot een celstraf van 15 jaar. Ook wordt hij opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.