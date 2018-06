Brief kindje viraal: ’Ik haat mijn moeders telefoon’

Jen Adams Beason schreef op Facebook dat 4 van haar 21 kinderen van zeven en acht jaar oud van mening waren dat hun ouders te vaak op de mobiele telefoon zaten. Eén kindje schreef wel een heel treurig briefje aan de lerares.

„Ik haat de telefoon want mijn ouders zitten hier elke dag op. Een telefoon is soms een hele slechte gewoonte. Ik haat mijn moeders telefoon en ik wens dat ze er nooit een had gehad.” Het kindje sluit de brief af met een tekening van een telefoon met een kruis erdoorheen en een gezichtje met tekstballon: „Ik haat het.”

De lerares deelde het bericht met een boodschap. „Luister naar je kinderen, leg je telefoon weg.” Het bericht werd maar liefst 250.000 keer gedeeld, waarna de lerares uit Louisiana besloot het te verwijderen.