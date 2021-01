KNMI blijft waarschuwen: pas op voor gladheid op de wegen

Pas zondag zal de gladheid in de loop van de ochtend verdwijnen, stelt het instituut.

Ook de politie waarschuwt dat het buiten de doorgaande wegen glad kan zijn wegens bevriezing. „Op sommige plekken erg glad. Pas uw rijgedrag aan en let ook lopend goed op”, waarschuwt de politie via sociale media.

Op sommige plaatsen gold deze week code oranje. In de gebieden waar het glad was, gebeurden meerdere ongelukken. Zo belandden door extreme gladheid in de omgeving van Staphorst twee auto’s in de sloot ter hoogte van het restaurant De Lichtmisen en vloog er een auto uit de bocht op de Hasselterweg in Rouveen. Volgens de ANWB is het verraderlijk weer aangezien je niet aan de natuur kunt zien dat het glad is. „Er zijn geen bomen wit of zo”, aldus een woordvoerder.

Rijkswaterstaat heeft automobilisten eerder opgeroepen hun reis waar mogelijk uit te stellen vanwege de gladheid door ijzel. De GGD in Friesland adviseerde mensen die een coronatest wilden komen laten doen langs te komen als het weer vertrouwd is om de weg op te gaan. „Blijft het vandaag de hele dag glad? Maak dan een nieuwe afspraak voor een andere dag.”