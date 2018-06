Alberto neemt in kracht af richting Florida

Ⓒ Reuters

MIAMI - De tropische storm Alberto, waarmee het Atlantisch orkaanseizoen vroegtijdig is geopend, is op weg naar de landstrook Florida Panhandle in het noordwesten van de Amerikaanse staat iets in kracht afgenomen. Volgens de meteorologische dienst ligt het centrum van de depressie nu 80 kilometer ten zuiden van Panama City in Florida en zijn er windsnelheden gemeten van 96 kilometer per uur.