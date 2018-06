’Hitte gaat meespelen in het cijfer’

Vlogger Amber is niet ontevreden over haar havo-examen biologie. ,,Ik heb samen met mijn docent de antwoorden gecontroleerd en het ziet er goed uit.” Volgens docent biologie Jaap Oosterhuis van het Alkmaarse Jan Arentsz was het havo-examen van een goed niveau. ,,Maar omdat dit zo’n beetje het allerlaatste examen is en het verschrikkelijk warm is, vrees ik dat dit mee gaat spelen in het cijfer.”

Hij vervolgt: ,,Vijf jaar geleden begon ik op deze school en toen was biologie ook het laatste examenvak en was het ook zo heet. De cijfers waren niet goed. De motivatie is na ruim twee weken ver te zoeken bij de leerlingen.”

’Het was zo warm’

Daar hebben Christel en Amaya last van gehad. ,,Met dat mooie weer leren is echt heel lastig. Maar nu zijn we gelukkig wel klaar.” De meisjes gaan allebei hbo-verpleegkunde studeren. ,,Als we slagen. Want het was best een moeilijk examen. En het was zo warm in het lokaal!”

Volgens Oosterhuis is de helft van het examen ook te maken zonder ervoor te leren. ,,Met logisch nadenken en wat inzicht kom je al heel ver in dit examen. Dat vinden zijn leerlingen ook. Paul: ,,Heel veel inzichtvragen. Toch was het simpeler dan ik verwachtte.”

’Lastig examen’

Max, die dyslectisch is, zat tot het einde toe het examen uit. De rest was allemaal eerder klaar. ,,Ik vind het een lastig examen, moeilijker dan de examens van de voorgaande jaren. Er stonden veel begrippen in die ik niet eerder had gezien. Maar ik denk wel een voldoende te hebben gehaald hoor,” zegt Max.

Lina heeft heel lang voor biologie geleerd, want ze vindt het een lastig vak. ,,Gelukkig is het nu achter de rug. Ik heb alle examens nagekeken en denk dat ik overal een voldoende voor heb gehaald.”

’Veel ecologische vragen’

Volgens Oosterhuis is het examen van een goed niveau, maar wel wat anders dan voorgaande jaren. ,,Weinig erfelijkheids- of voorplantingsvragen. Wel veel ecologische vragen.”

Vraag 41 blijkt bij de nabespreking een ’gemene’ vraag. Amaya en Lina dachten dat ze een voedselweb moesten tekenen, maar er werd gevraagd naar een voedselketen. ,,Shit, we hebben verkeerd gelezen.”

Laatste examens

Dinsdag zijn de allerlaatste examens; Fries, Russisch, Spaans, maatschappijkunde, Turks en Arabisch staan op het programma. We wensen onze vmbo-vlogger Melanie veel succes bij maatschappijkunde!