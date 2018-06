’Proces De Punt een klucht’

Publiek bekijkt na de beëindiging van de kaping bij De Punt, in juni 1977, de met kogels doorzeefde trein. Ⓒ Foto ANP

De oorspronkelijke drijvende krachten achter het proces rond de treinkaping bij De Punt zijn diep teleurgesteld over hoe de zaak is verlopen. Volgens hen is een poging tot waarheidsvinding geëindigd in een klucht.