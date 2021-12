Politie vindt 1100 kilo illegaal vuurwerk in bestelbus tijdens verkeerscontrole

De agenten ontdekten de lading, verstopt in dozen, tijdens een verkeerscontrole. Twee mannen (20 en 21 jaar) zijn opgepakt.

Eerder vandaag trof de politie ook een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aan: maar liefst 1700 kilo in een opslag in een woongebied in het Overijsselse Holten. Een Holtenaar van 33 jaar is gearresteerd. De man zou onder meer professioneel vuurwerk hebben gehad en vuurwerk dat zwaarder was dan een sticker aangaf.

Bekijk ook: Politie vindt 1700 kilo gevaarlijk vuurwerk in Holten

Ook vorige week was het meerdere malen raak. Zo vonden agenten 1500 kilo illegaal vuurwerk in containers in Poeldijk en maar liefst 539 kilo in een Amsterdamse woning.