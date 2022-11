Na koud en guur weekend in loop van de week weer zachter dan normaal

Maandag is het in een deel van het land nog behoorlijk koud, maar naarmate de week vordert wordt het zachter. Vanaf donderdag liggen de maxima tussen 9 en 12 graden en wordt het in de nachten niet kouder dan een graad of 6. Ter vergelijking: maxima rond 8 graden en minima rond 3 graden zijn gebruikelijk eind november.

Afgelopen weekend werd bij het hoofdstation van het KNMI in De Bilt nog een temperatuur van -7 graden is gemeten. Bij een temperatuur van -5 is sprake van matige vorst. Volgens Weeronline keren we na een paar dagen winters weerbeeld terug naar ’herfst’.

Het weerbeeld is deze week wisselvallig, maar volgens Weeronline ’niet per se kletsnat’. „Soms passeert een regengebied en valt er een paar uur regen, maar er zijn ook droge dagdelen met af en toe zon. De tendens, ongeveer vanaf vrijdagmiddag, is een toenemende kans op droger weer”, aldus Johnny Willemsen van Weeronline.