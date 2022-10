Landelijke informatienummers politie niet of moeilijk bereikbaar

DEN HAAG - Landelijke politienummers zijn dinsdag niet of moeilijk bereikbaar. De opsporingstiplijn van de politie, 0800-6070, is momenteel onbereikbaar. Ook het landelijke politienummer 0900-8844 is „moeilijk bereikbaar”, twittert de politie. Alarmnummer 112 is wel te bellen.