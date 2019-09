Slachtoffer zei: ’Ga je me nou gewoon steken?’

De hulpdiensten vangen reizigers en getuigen op. De politie kreeg maandagochtend rond 10 uur een melding over de steekpartij op het perron van het metrostation aan de Abraham van Rijckevorselweg.

Een 36-jarige man was er als getuige als eerste bij: „Ik hoorde bovenaan de trap bij de toegangspoortjes een woordenwisseling en heb slachtoffer en dader ook gezien. Het slachtoffer vroeg nog iets in de trant van: ’Ga je me nou gewoon steken?’. En daarna zag ik de dader een stekende beweging maken.”

Het slachtoffer stortte bijna meteen ter aarde, de dader vluchtte te voet de wijk ’s-Gravenland in. De getuige, die niet met naam wil worden genoemd: „Ik heb geprobeerd eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer.” Hulpdiensten hebben daarna nog geprobeerd het slachtoffer - een man van naar schatting tussen de 20 en 30 jaar - te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten.

Volgens de politie is de dader op de vlucht geslagen in de richting van de wijk 's Graveland. Burgernet roept op om uit te kijken naar een man van rond de 20 jaar van ongeveer 1.80 meter. De man draagt donkere kleding en opvallend witte schoenen. De politie spreekt van een lichtgetinte man in een zwart joggingpak, met "flinke lippen" die het gevolg zijn van een handgemeen tussen slachtoffer en dader. Mogelijk heeft de dader ook andere verwondingen.

Het perron is afgesloten voor onderzoek.