Jongen (16) knock-out na vechtpartij op strand

Agenten kwamen even na 19.30 uur in het recreatiegebied bij Zoetermeer vanwege een melding van mishandeling. Er bleek een ruzie te zijn ontstaan. „Tijdens een gezellige dag op het strand ontstond er na een aantal pesterijen spanning tussen het slachtoffer en een andere groep recreanten. Toen het 16-jarige slachtoffer zijn irritatie uitsprak, ontstond er een woordenwisseling waarna hij door twee jongens werd mishandeld”, meldt de politie maandag.

Er brak een gevecht uit. De jongen viel na een rake klap op de grond. Volgens getuigen was hij korte tijd buiten bewustzijn. „Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Op enkele lichte verwondingen na, gaat het naar omstandigheden goed met hem.”

Signalement

De twee vechtersbazen zijn naar schatting 15 of 16 jaar oud. Eén van hen was ongeveer 1,75 meter lang met een normaal postuur, blond haar en blauwe ogen. Hij droeg een zwarte korte broek en een zwart T-shirt.

De andere verdachte tiener is iets groter, 1,85 meter lang, maar wel mager. Hij had vermoedelijk krullend haar. Hij droeg een donkerblauw trainingspak en had, ondanks het mooie weer, een capuchon op.