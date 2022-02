Man verliest kunstgebit tijdens overgeven in prullenbak: 11 jaar later vallen zijn neptanden op de mat

De 63-jarige Paul Bishop weet niet heel veel meer van zijn wilde avond in het Spaanse vakantieresort in 2011. Hij had te veel cider gedronken, en moest uiteindelijk overgeven in een prullenbak. „Toen we naar de volgende bar gingen, vroeg een vriend waar mijn tanden waren gebleven”, vertelt hij tegen Manchester Evening News. Bishop is teruggelopen naar de vuilnisbak om ze te gaan zoeken. Zelfs de dag erna is hij weer gaan kijken. Maar zijn kunstgebit was echt weg.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Gloednieuw

Bishop was dan ook erg verbaasd toen hij afgelopen dinsdag ineens een pakketje kreeg met daarin zijn geliefde tanden. „Ik dacht dat iemand een grapje uithaalde”, zegt hij verbijsterd.

De vuilstortplaats had zijn kunstgebit gevonden en aan de Spaanse autoriteiten gegeven. De tanden hebben vervolgens jarenlang in een opslag gelegen. Uiteindelijk konden ze in een laboratorium op basis van zijn dna-gegevens zijn adres in het Engelse Stalybridge achterhalen. Bishop: „Ze zijn echt in perfecte staat. Iemand heeft zelfs de tijd genomen om ze te schrobben.”