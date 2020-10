LIVE | Duitse politie druk met uitgaanspubliek dat coronaregels negeert

De Duitse politie heeft dit weekend in meerdere steden moeten ingrijpen omdat uitgaanspubliek zich niet aan de regels hield die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Dat gebeurde onder meer in Berlijn, waar zich op straat groepen mensen verzamelden.

In de hoofdstad wordt het nachtleven sinds zaterdag vanwege het groeiende aantal coronagevallen na 23.00 uur stilgelegd. Er gelden dan ook strengere regels voor groepsvorming op straat. Daar mogen groepen bestaan uit uiterlijk vijf mensen of twee huishoudens.

De hoofdstedelijke politie zegt dat zich zondagochtend vroeg buiten kroegen en nachtwinkels mensen verzamelden. Het ging om groepen van 20 tot 50 personen, meer dan is toegestaan op grond van de coronaregels.

Niet iedereen liet zich zomaar wegsturen. De politie zegt in stadsdeel Friedrichshain te zijn bekogeld met eieren. "De collega's zijn overigens niet geraakt", liet een politiewoordvoerder weten.

Ook in andere steden kreeg uitgaanspubliek het aan de stok met de autoriteiten. De politie kreeg in München een melding dat 100 tot 150 mensen een illegaal dansfeest hielden in een voormalig slachthuis. Agenten troffen daar uiteindelijk zo'n 25 mensen aan.

Ook in het zuidelijke Trier kwam de politie een illegaal feest op het spoor. Daar waren zo'n honderd jongeren bij aanwezig. Zij kwamen vooral uit het nabijgelegen Luxemburg. Sommige feestvierders verstopten zich in een bos toen agenten arriveerden.

