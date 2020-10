LIVE | ’Maak Feike Sijbesma minister’

Er moet een aparte minister voor coronatesten komen. Daarvoor pleit GL-leider Jesse Klaver. Hij wijst voormalig DSM-topman Feike Sijbesma aan als geschikte kandidaat.

„Er is iemand nodig die boven de partijen staat en na de volgende formatie in het kabinet blijft zitten”, stelt de voorman van de linkse oppositiepartij. „Er is iemand extra nodig.”

Volgens Klaver moet er een ’testsamenleving’ komen waar alle Nederlanders meerdere malen per week getest kunnen worden op het coronavirus. Momenteel zijn er grote problemen met het testbeleid.

Sijbesma was de afgelopen maanden coronagezant voor het kabinet. Als adviseur hielp hij mee om het testbeleid fors uit te breiden. De gezaghebbende bestuurder is inmiddels gestopt met zijn klus. Klaver vindt dat hij meer ruimte had moeten krijgen van het ministerie van Volksgezondheid: „Ze handen waren op zijn rug gebonden.”

