Kind in winkelwagen? Dan zwembadschoentjes aan

Dit in verband met de hygiëne. „De winkelwagens zijn schoongemaakt en dat betekent dat het voor kinderen niet meer toegestaan is om in het boodschappenvak te zitten zonder zwembadschoentjes. U kunt gratis gebruik maken van deze schoentjes”, schrijft de supermarkt op Facebook.

Het is volgens de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet toegestaan dat kinderen in het boodschappenvak zitten. „Het is oorspronkelijk voor kinderen alleen toegestaan om in het daarvoor bestemde zitvak te zitten”, weet AH Castricum.

„Als compromis” mogen de kinderen „als het niet anders kan” toch tussen de boodschappen zitten. Maar dan wel met de blauwe schoentjes aan. Ze staan klaar bij de ingang en mogen na gebruik in een bak gedeponeerd worden.