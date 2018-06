Rijkswaterstaat zoekt luiken en mest in Dordtse Kil

Ook de 340 ton kunstmest die het schip aan boord had, is op de rivierbodem beland en moet worden geborgen. Niet omdat de kunstmest direct nadelige gevolgen heeft voor het water, maar omdat het geklonterd in de vaargeul ligt, aldus de zegsman.

Het geborgen schip is maandag naar de schroothaven bij ’s-Gravendeel gesleept.