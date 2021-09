Premium Columns

Invoeren coronapas riskant nu vertrouwen in overheid afbrokkelt

Toch maar weer even over de vertrouwenscrisis tussen de burger en de politiek. De wederzijdse vertrouwenscrisis, waarover ik regelmatig in dit clubblad schrijf. Nu vooral weer over het vertrouwen dat de burger in de overheid heeft. Vertrouwen dat tegenwoordig veel minder vanzelfsprekend is.