Raketten afgevuurd op Bagdad en militaire basis

Een raket kwam neer in de buurt van de Amerikaanse ambassade in de zwaarbeveiligde groene zone waar veel overheidsgebouwen en buitenlandse missies staan. Een andere raket kwam terecht in de wijk Jadriyah. Daarbij raakten vijf mensen gewond.

Op zo’n 80 kilometer van Bagdad sloegen twee katjoesjaraketten in op de luchtmachtbasis Balad, waar zich ook Amerikaanse strijdkrachten bevinden. Volgens veiligheidsbronnen is hierbij niemand gewond geraakt. Wie achter de aanvallen zit, is niet bekend.

Het Iraakse leger heeft de raketaanvallen inmiddels bevestigd. Er zouden geen doden zijn gevallen. „Meer details volgen”, aldus het eerste bericht. Op sociale media gaan beelden rond van de raketten. Die zijn nog niet geverifieerd.

Dood Qassem Soleimani

De aanvallen volgen op de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, de grote man achter de schermen in zijn thuisland, die in de regio allerlei groeperingen aanstuurde. Ook in Irak zijn meerdere aan Iran gelieerde milities actief.

Iran heeft gesteld Soleimani’s dood – vergelijkbaar met het hoofd van de CIA in de VS – te zullen wreken. Ook Irak is woest. Premier Adil Abdul-Mahdi heeft drie dagen van rouw afgekondigd om de dood van Soleimani.

Hezbollah: ’Blijf ver van Amerikaanse bases’

De Hezbollah-militie heeft zaterdag Iraakse veiligheidsmedewerkers opgeroepen niet in de buurt van Amerikaanse bases te blijven, zo melden tv-zenders aldaar. „Veiligheidsdiensten moeten op een afstand van niet minder dan duizend meter blijven vanaf zondagavond”, zo wordt de militie gequoot op al-Mayadeen.

