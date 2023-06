Bruidegom overlijdt tien minuten na jawoord

Ze hadden al een hele tijd uitgekeken om te gaan trouwen op 19 juni. Johnnie Mae en haar Toraze zouden elkaar op Juneteenth, de dag dat in de VS de afschaffing van de slavernij wordt gevierd, het jawoord geven. „Het was de gelukkigste dag van Toraze’s leven. Ik kon aan zijn glimlach zien hoe gelukkig hij was. Hij was een en al energie, hij was heel gelukkig, het was een geweldige dag voor hem”, aldus een familievriend.

Maar het geluk was helaas van korte duur. Toraze overleed aan een bloedprop. Johnnie Mae, nu weduwe, heeft een GoFundMe opgezet om de kosten van zowel de bruiloft als de aanstaande begrafenis te kunnen betalen.