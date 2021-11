Premium Het beste van De Telegraaf

’GGD-mollen’ handelen in valse QR-codes: ’Ik kan mensen in het systeem zetten’

Door Marcel Vink

Op een Telegram-kanaal is te lezen dat iemand die zegt bij de GGD te werken een valse QR-code te koop aanbiedt, waarmee je als ongevaccineerde als ’ingeënt’ te boek komt te staan. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De jacht op fraudeurs die QR-codes aanbieden is volop aan de gang, zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Maar hoe groot het probleem is, en hoeveel mensen met een illegaal verkregen tweedimensionale streepjescode overal binnenkomen, is compleet onduidelijk. Ze worden in ieder geval volop en overal aangeboden.