’Hongerig’ vosje loopt strandtent binnen in Hoek van Holland

Het dier is meteen naar het opvangcentrum gebracht. „Een vosje gaat pas wandelen als het honger heeft, dus we vermoeden dat er iets met de moeder is gebeurd”, aldus Vogelrevalidatiecentrum Zundert op Facebook.

Ⓒ Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Het vosje maakt het inmiddels naar omstandigheden goed en kan zelfstandig uit een bakje drinken. De medewerkers laten het vosje voor de rest ’zoveel mogelijk met rust’. „Vosjes zijn in ons centrum niet te bezichtigen omdat ze behoorlijk snel wennen aan mensen en dat willen we niet. Alle jonge dieren in ons centrum willen we klaarstomen voor een leven in de vrije natuur en daar hoort een natuurlijke mate van angst voor de mens bij.”