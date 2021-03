Schandaal in Keuls bisdom: 202 verdachten voor misbruik

Premium Verhalen achter het nieuws

Mandy Vos: ’Als ik niet luisterde, vielen er rake klappen’

Alleenstaande moeder Mandy Vos (33) is van ver gekomen. Tot drie keer raakte ze verstrikt in relaties die haar voor het leven hebben getekend. Nu is ze finalist van Mrs. Netherlands Universe en zet ze zich in voor vrouwen die in een zelfde schuitje zitten als zij destijds.