’Kaasprikker’ Tweede Kamer vervangen

De huidige vlag verscheen vorig jaar november in de Tweede Kamer en was slechts tijdelijk. Hij kwam er op verzoek van PVV en SGP, die het maar vreemd vonden dat er nog steeds geen Nederlandse vlag in de grote vergaderzaal aanwezig was.

Het tijdelijke exemplaar, beter bekend als de ’kaasprikker’, leverde een stroom aan kritiek op. De stof was te glimmend, de vlag veel te klein. De naam ’kaasprikker’ dankt het aan het grote vierkante voetstuk dat op een blokje kaas lijkt. De vlag steekt er als een cocktailprikkertje uit, zo vonden critici.

Om nieuwe kritiek voor te zijn, is de afgelopen maanden stevig gediscussieerd over de definitieve driekleur voor de plenaire zaal. Besloten is om er de huisarchitect van de Tweede Kamer voor in te schakelen, Askon Eden. Hij nam ook andere zalen in de Tweede Kamer onder handen en gaf de hal van het ministerie van Algemene Zaken een opfrisbeurt.

Groter

De nieuwe vlag is met 120 bij 180 centimeter een slag groter dan de vorige die 90 bij 150 was. Hij hangt aan een stok van ’gepareld roestvrijstaal’ met dito knop. En de voet is geen ’kaasblokje’ meer, maar rond.

Volgens de Tweede Kamer is de nieuwe driekleur gemaakt van twee aan elkaar genaaide en gevoerde nylon buitenvlaggen. Kamervoorzitter Khadija Arib is er erg mee in haar nopjes. „Hij past veel beter bij de grootte van de zaal. Meer grandeur en klasse”, vindt ze.

Een speciale kunstcommissie onder leiding van Alexander Pechtold (D66) heeft haar fiat gegeven aan het ontwerp van architect Eden. Ook Thierry Baudet (FvD), Fleur Agema (PVV) en Corinne Ellemeet (GL) zitten in deze commissie, die zich bezighoudt met de kunstcollectie van de Tweede Kamer. Over de plek van de oude vlag was ook discussie. Een aantal Kamerleden had liever gezien dat hij pal achter het spreekgestoelte zou worden gezet, zodat onze nationale driekleur altijd in beeld is als er debatten op televisie worden uitgezonden.

De Tweede Kamer houdt echter vast aan de oude positie, schuin achter Kamervoorzitter Arib.