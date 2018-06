Trump ontmoet Abe nog voor Korea-top

De plaats is niet genoemd. Een mogelijkheid is de G7-bijeenkomst op 8 en 9 juni in Canada.

Trump en Abe voerden maandag telefonisch overleg. Onderwerp was volgens de verklaring de „gemeenschappelijke verplichting een complete ontmanteling te bewerkstelligen van de Noord-Koreaanse nucleaire, chemische en biologische wapens en beëindiging van de ontwikkeling van ballistische raketten.”

Trump zegde de ontmoeting met Kim, die gepland stond voor 12 juni, vorige week af maar draaide snel bij. Hij stuurde delegaties naar Panmunjom, in de gedemilitariseerde zone van het Koreaans schiereiland, en Singapore om door te gaan met de voorbereidingen.