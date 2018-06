Macron verdedigt persvrijheid na Erdogan-kritische cover

„Het is volkomen onacceptabel dat posters van LePoint van kiosken worden gehaald omdat ze vijanden van de vrijheid niet aanstaan, zowel in Frankrijk als in het buitenland”, reageerde Macron maandag via Twitter. „De persvrijheid heeft geen prijs: zonder haar, dat is de dictatuur.”

Le Point plaatste op de voorpagina van de laatste editie een foto van Erdogan met onder meer de tekst: De dictator. Hoever zal Erdogan gaan? In het hoofdartikel wordt de vraag gesteld: „Is Erdogan een nieuwe Hitler?”

De redactie van het blad zei dat in Avignon aanhangers van de Turkse president de uitbater van een kiosk gedwongen hebben de affiches te verwijderen. In Valence gebeurde hetzelfde. Later zijn de reclamebiljetten van Le Point weer opgehangen.