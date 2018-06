Moordenaar Winsie (15) slaat weer toe na blunder

Chun Nam Hau (L), vader van de vermoorde Joyce ’Winsie’ Hau, na de uitspraak in de zaak van de Facebookmoord. Ⓒ ANP / AVRO

Amsterdam - Jinhua K., de moordenaar van Winsie (15) in 2012, is opnieuw opgepakt. Zijn jeugd-tbs na de geruchtmakende Facebookmoord werd in september ondanks protest van justitie beëindigd. De 21-jarige man is nu verdachte in een onderzoek naar gewelddadige overvallen.