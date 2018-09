Raad: verwarrende term ’roekeloosheid’ uit wet

Met die ingreep hoopt de Raad, die alle rechters vertegenwoordigt, een einde te maken aan de grote verwarring die het woord iedere keer veroorzaakt in zittingszalen van rechtbanken.

Roekeloosheid is de zwaarste vorm van schuld. Het woord betekent in juridisch jargon echter iets totaal anders dan in het normale spraakgebruik. Iemand die met drank op een ongeluk veroorzaakt, terwijl hij veertig kilometer per uur te hard rijdt en ook nog eens een rood verkeerslicht negeert, is volgens de meeste burgers roekeloos. Volgens de wet is hij dat niet.

Alleen in uitzonderlijke gevallen komt de rechter tot de conclusie dat er sprake was van roekeloos gedrag in het verkeer. Het zijn rechterlijke uitspraken die voortdurend tot grote verontwaardiging leiden bij het publiek. Een rechter in Roermond kreeg in november 2014 zelfs een stoel naar het hoofd gesmeten van een woedende vader van een doodgereden 2-jarig meisje.

De RvdR wil af van de misverstanden, en adviseert de minister om het woord volledig te schrappen uit het concept-wetsvoorstel waarin de bewindsman zwaardere straffen voor verkeersdelicten regelt.

Misverstanden

Het verwijderen van het woord wil niet zeggen dat de zwaarste vorm van schuld verdwijnt uit de wet. De RvdR stelt een alternatieve uitwerking van de wet voor. Daarmee kunnen rechters beter uit de voeten, en wordt het risico op misverstanden kleiner, zo staat in het advies.

De RvdR ziet ook een belangrijke taak voor het Openbaar Ministerie weggelegd. Dat moet zorgen voor een betere voorlichting aan slachtoffers en nabestaanden voorafgaand aan de behandeling van een ernstige verkeerszaak, waardoor meer begrip ontstaat voor het oordeel van de rechter.

In een interview met De Telegraaf in februari 2017 leverde Ybo Buruma, raadsheer bij de Hoge Raad, stevige kritiek op het OM, dat volgens hem bij slachtoffers en nabestaanden valse verwachtingen wekt. Volgens Buruma vervolgt het OM in 76 procent van de gevallen voor roekeloosheid, wetend dat de rechter daar zelden voor kan veroordelen.

Slechts in 12 procent van de gevallen waarin iemand wordt vervolgd voor roekeloosheid wordt hij daar ook voor veroordeeld. Buruma: „Dat weet het OM. Je dwingt de rechter bijna om op dat punt vrij te spreken. En dat woord ’vrijspraak’ is het eerste dat een slachtoffer hoort.”