Tbs te kort voor tienerkiller

Chun Nam Hau (L), vader van de vermoorde Joyce ’Winsie’ Hau, na de uitspraak in de zaak van de Facebookmoord. Ⓒ ANP / AVRO

Slechts 14 jaar was Jinhua K. toen hij op een moordmissie ging en het gezin van Joyce ’Winsie’ Hau (15) in een poel van verdriet stortte. Hij stak haar in opdracht van anderen dood. Jaren van behandeling lijken de psychopathische K. niet veranderd te hebben.