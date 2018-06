Burgemeester Krikke onder vuur om ’Munie-pand’

En dat terwijl andere geïnteresseerde ondernemers zich hebben gemeld die er een hoger bedrag voor over hebben.

De betrokkenheid van Krikke blijkt uit geheime informatie van het stadhuis die is vrijgegeven na een wob-verzoek van De Telegraaf. In een interne mail van 13 december 2017 wordt gezegd dat de burgemeester tijdens een overleg over het pand enthousiast is geweest over de plannen van Munie en dat ze ’actief ondersteuning verleent bij de realisatie ervan’.

Ook in de mail staat dat de deal volgens Krikke niet door het college hoeft, waarna er blijkens mails tevergeefs pogingen zijn gedaan om de transactie op ambtelijk niveau, dus buiten de openbaarheid, af te handelen. Volgens betrokkenen zou Munie ’Pauline hebben gebeld om een hertaxatie en daarmee een verhoging van de koopprijs te voorkomen’.

Burgemeester Krikke, die recent – nadat ze was bestolen – een nieuwe tas kreeg aangeboden van Munie, wil geen uitleg geven over waarom ze de transactie niet overlaat aan verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP).

Via haar woordvoerder laat ze weten: „Wij reageren niet op een mail waarvan we de herkomst niet kennen. In z’n algemeenheid heeft de burgemeester in het hele proces rondom het pand Noordeinde 64/64a geen rol.” Dat de herkomst volgens de woordvoerder niet bekend is, is opvallend te noemen aangezien het de gemeente zelf is geweest die de documenten over de kwestie naar aanleiding van het wob-verzoek bij elkaar moest scharrelen.

Omstreden

De verkoop van het rijksmonument, dat eigendom is van de Staat, is omstreden omdat het volgens betrokkenen ver beneden de getaxeerde waarde wordt verkocht aan de ontwerper. Of de rijksoverheid of de gemeente de eigen schatkist voor ruim een miljoen euro benadeelt is onduidelijk, omdat beide partijen weigeren openheid van zaken te geven over de prijs.

Extra pikant is dat er andere geïnteresseerde ondernemers zijn die, zo bevestigen ze, meer voor het pand willen betalen: de gerenommeerde sigarenhandel la Casa del Habano The Hague en Gaemers exclusieve uurwerken.

Juist afgelopen weekeinde zei de nieuwe partijvoorzitter van de VVD, Christianne van der Wal, op een VVD-congres in Arnhem ervan te balen dat haar partij steeds de lijstjes met integriteitskwesties aanvoert. De liberalen hadden de afgelopen jaren te kampen met vele affaires rond Haagse en lokale politici die in opspraak kwamen.

Van der Wal: „We moeten van onbesproken gedrag zijn.”

In een reactie laat ontwerper Omar Munie weten dat hij exact de taxatiewaarde voor het pand betaalt. „En dat is zeker geen 3 miljoen euro.”