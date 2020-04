Politie beboet 22 kroeggangers Nijmegen

De politie werd getipt over de cafébezoekers en besloot daarom een inval te doen. Het bleek dat er bij de kroeg in de Klimopstraat een ’achterdeurbeleid’ werd gehanteerd, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden al vaker ’s nachts activiteiten zijn gehouden in de kroeg.

In een berichtje op Facebook schrijft de politie dat er ’vrij veel activiteit’ was en dat men erg verbaasd opkeek toen de dienders binnenkwamen. Het gezelschap in de kroeg was op dat moment aan het pokeren.

Alle bezoekers kwamen uit de regio en zijn beboet. Voor de kroegeigenaar worden mogelijk andere maatregelen genomen.

In Nijmegen zijn de afgelopen twee weken al 248 bekeuringen uitgedeeld voor het schenden van coronaregels