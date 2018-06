Zorgkosten stegen vorig jaar met 2 miljard

De zorguitgaven groeiden vorig jaar minder dan de economie in 2017, namelijk 2,1 tegen 4,3 procent van het bruto binnenlands product.

Het CBS keek naar geneeskundige zorg en langdurige zorg, jeugdzorg, kinderopvang en alle vormen van welzijnszorg zoals maatschappelijke dienstverlening en opvang van asielzoekers en dak- en thuislozen.

De uitgaven aan aanbieders van kinderopvang stegen het meest, met maar liefst 7,2 procent tot 3,9 miljard euro. Dat is grotendeels te danken aan het stijgende aantal werkenden. De kosten voor maatschappelijke opvang daalden met 7,5 procent het meest, tot 1,8 miljard euro, vooral door lagere uitgaven voor de opvang van asielzoekers.

Per persoon gaven we afgelopen jaar via de overheid, verzekeringen en eigen betalingen 5691 euro uit aan zorg. In 2016 was dat 86 euro minder. De uitgaven aan zorg worden voor ruim 80 procent gefinancierd uit verplichte verzekeringen en bijdragen van de overheid.