Omroep Max krijgt tik op vingers na ’verboden liefdadigheid’

De miljoeneninjectie zorgde bij andere omroepen voor opgetrokken wenkbrauwen. Na klachten erover heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) er onderzoek naar gedaan.

Het CvdM had wel regels voor schenkingen door omroepen, maar vond die bij nader inzien te vaag. Zo moest de gift passen bij de hoofdtaak van de omroep en mocht de hoogte van het bedrag ’niet buitensporig hoog zijn’.

Daar heeft het nu alsnog een prijskaartje aan gehangen: per direct mag maximaal vijf procent van de contributie-inkomsten opgaan aan hobby’s. Voor Omroep Max is dit nog geen 125 duizend euro. In 2016 werd nog ruim de helft van de contributie, 1,25 miljoen euro, in het verzorgingshuis gepompt.

Niettemin haalt Omroep Max-bons Jan Slagter zijn schouders op over de aangescherpte regels. „Zonder deze uitzonderlijke giften waren de aankoop en renovatie van het pand onmogelijk geweest. En deze donaties zijn niet ten koste gegaan van programma’s.”

„We zijn ook niet door het CvdM beboet, het mag alleen niet nog een keer gebeuren”, vervolgt hij, benadrukkend dat hij dat al niet van plan was.

Slagter richtte het Ben Oude NijHuis op uit onvrede over de Nederlandse zorg voor mensen met dementie. Zijn verzorgingshuis, dat in een voormalige Rotterdamse parochie verrijst, moet het daarom zonder managers doen. Dat zou kapitalen besparen, beloofde bedenker Slagter.

Toch moest zijn omroep in 2016 en 2017 in totaal twee miljoen euro ophoesten. Anders had de stichting de ondergrens voor eigen middelen niet gehaald die nodig was om een hypotheek te krijgen. Opmerkelijk genoeg zijn de andere inkomsten van de stichting onduidelijk.

Mogelijk komt daar binnen enkele dagen alsnog duidelijkheid over, want op 1 juni verloopt de termijn waarbinnen de jaarrekening over 2016 gedeponeerd moet worden. Ondanks de ophef over het verzorgingshuis wacht Slagter de deadline af, vertelt hij vanuit Moldavië. „We hebben geen haast.”

Niet het eerste hobbyproject

Het verzorgingshuis van Omroep Max is niet het eerste hobbyproject van een omroepvereniging dat tot gefronste wenkbrauwen leidt. Zo financiert BnnVara uit zijn ledenpotje niet alleen de megasalarissen van sterren als Matthijs van Nieuwkerk, maar ook het linkse opinieplatform Joop.nl.

Vereniging Kro gaf in 2015 ruim acht ton uit aan ’verenigingsactiviteiten’. Zo werden er voor bijna drie ton doosjes snoep voor leden gekocht. Ook schonk ze 160 duizend euro aan De Zonnebloem, een stichting die door toedoen van de omroepvereniging werd opgericht. Dat zou onder de nieuwe regels nog steeds toegestaan zijn.