Oranje slang bijna overreden in Hengelo

De brandweer werd gebeld, de politie kwam ter plekke en buurtbewoners kwamen massaal een kijkje nemen. De slang is gevangen en in een doos gestopt.

De dierenambulance heeft de oranje slang meegenomen. Het is niet bekend om wat voor soort slang het gaat en of deze giftig is.

