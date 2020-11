Ouders krijgen rekening na brand: 1,5 miljoen euro

Al vier keer eerder werd er een inbraak gepleegd bij het sinds februari geopende semi-permanente cultuurgebouw, waar vier maatschappelijke en culturele organisaties een ruimte huurden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam de genadeklap: vier minderjarige – onder invloed zijnde – tieners (16 en 17 jaar) uit Vleuten en Maarssen braken in, dronken sterke drank in de ruimte van de BuurtWerkKamer en stookten een vuurtje. Binnen de kortste keren ontstond er een uitslaande brand die het gebouw, met onder meer de studio van theatergezelschap Het NUT, totaal verwoestte.

Kunstenaar

Het had nog erger kunnen uitpakken: enkele meters verder sliep in het makershuis van kunstlocatie Raum een buitenlandse kunstenaar. „De vier jongens hadden eerst hier een ruit ingegooid, maar besloten vervolgens naar het andere gebouw te gaan”, vertelt Notten. De politie heeft camerabeelden waarop de actie van de jongens te zien is.

Een aantal kunstenaars van Raum was maandag aan de slag met de opbouw van een kunstinstallatie. Op de achtergrond de zwartgeblakerde resten puin die zijn overbleven na de onverbiddelijke vlammenzee. De geur van de nog uren nagebluste brand hangt in de lucht.

Katje-lam

„Die jongens waren katje-lam. Er zijn flessen sterke drank gevonden”, zo weet een van hen te vertellen. Ze maakten ook filmpjes van hun daden. „Toen ze in paniek wegrenden is er een mobiele telefoon met een identiteitskaart achtergebleven.” De betreffende kunstenaar die op het terrein lag te slapen is na de gebeurtenis, die veel emoties losmaakte, verhuisd naar een hostel.

De Plaatsmaker is voor de vier gedupeerde organisaties, samen met de gemeente, op zoek naar vervangende ruimte. „Zorgen voor hen heeft onze prioriteit. We zijn met z’n allen ook samengekomen op de plek, dat was een emotionele gebeurtenis. Het opruimen, maar ook het saneren van de grond zal veel tijd in beslag gaan nemen ”, vertelt Notten. Een inzamelingsactie heeft al ruim 10.000 euro opgeleverd.

Wijkagent Robert Wilmink: „De daders hebben we, die zitten nog vast. Wanneer er sprake is van opzet, zal deze schade uiteindelijk bij de ouders worden verhaald”, zegt hij.