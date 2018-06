Diefstal bouwgereedschap loopt spuigaten uit

Het is al jaren een hardnekkig probleem. Maar bij het Twentse bedrijf TWW Wegenbouw zijn ze nog altijd verbijsterd over de recente diefstal van gereedschap. In acht weken tijd werden er drie stukken geroofd. Twee bandenzagen en een lijnlaser. Kosten: vijfduizend euro. De hondsbrutale roof gebeurde tot drie keer toe op klaarlichte dag. Op vijftig meter afstand van de stratenmakers, verzucht directeur Karin Rog die verbijsterd haar verhaal op Facebook deelde. „Het lijkt wel of er geen respect meer is voor de werklui.”

Ook zzp’er Pascal werd afgelopen pinksterzondag in Amsterdam slachtoffer van bouwroof. Criminelen stalen voor ruim twintigduizend euro aan gereedschap. Schroef-, boor- en zaagmachines.

Bewaakt

Overal waar een accu aan zat, is meegenomen, vertelt hij op de bouwplaats in Amsterdam-Oost. En dat terwijl het terrein werd bewaakt. „Er wordt tijdens het werk altijd wel eens wat gepikt. Maar zo grootschalig heb ik op de bouw nog nooit meegemaakt.”

Exacte cijfers over diefstallen zijn er niet, vertelt Rudi Buijs, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Maar nu de bouw weer aantrekt, neemt ook de schade toe, legt hij uit. „Op veel plaatsen wordt er gewerkt aan de weg, aan woningen. In die zin volgt de schade de conjunctuur. Er verdwijnt gewoon meer.” Soms wel ’tonnen’ per diefstal, weet Buijs. „Zeker als er hightech apparatuur of werkmaterialen verdwijnen.”

Boef Betrapt!

De nieuwe online videoserie Boef Betrapt!, vanaf nu op Telegraaf.nl, laat zien hoe schaamteloos sommige criminelen hun slag slaan, zoals dit voorjaar in Bussum. Gehuld in oranje werkkleding, laden ze ’s ochtends vroeg rood-witte-schrikhekken in een busje. Voor de gelegenheid hebben de gehaaide dieven een geel zwaailicht aangezet, waardoor het lijkt of de criminelen hun eigen hekken inladen. „Het gebeurt elke maand wel een keer”, verzucht eigenaar René Knipscheer die door de roof in Bussum zo’n vier- tot vijfduizend euro lichter is.

Knipscheer: „Ik werk nu al twintig jaar bij ons bedrijf. Ik kan me niet herinneren dat er ooit een dader gepakt is.” De politie heeft niet eens sporenonderzoek op de bouwplaats gedaan, vertelt Pascal die door de roof financieel bijna kopje onder ging. Hij hoopt dat er meer aandacht komt voor het probleem want: ’bouwvakkers zijn erg belangrijk voor dit land’.