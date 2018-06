Amsterdam overvallen door komst haatsjeik

Gisteren werd duidelijk dat Fawaz, die in Den Haag een gebiedsverbod heeft omdat hij daar een ’intolerante boodschap’ verkondigt, nu in Amsterdam predikt. Eerder vond de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat hij bijdraagt aan het radicaliseringsproces in de richting van jihadisme. Ook kwam hij in opspraak toen hij de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in een preek als afvallige beschouwde, iets wat in de hoek van moslimextremisten als een doodsvonnis opgevat kan worden.

Amsterdam wist van niets

„We wisten niet van de komst van Fawaz naar Amsterdam”, aldus de woordvoerder van burgemeester Van Aartsen. „De gemeente heeft contact met de NCTV, politie en het OM. We onderzoeken of maatregelen voor de toekomst nodig zijn, er liggen verschillende opties op tafel”, vervolgt hij.

De VVD heeft gisteren al vragen gesteld en wil dat Jneid ook in Amsterdam een gebiedsverbod krijgt. „Een maatregel die de VVD graag ziet worden overgenomen om te voorkomen dat zijn preken Amsterdamse jongeren laten radicaliseren”, aldus raadslid Marianne Poot. Beoogd fractievoorzitter Sofyan Mbarki van de PvdA hekelt de komst van de haatimam. „Waarom uitgerekend deze man podium geven? Dit willen we niet in onze stad. Beter als hij wegblijft.” Partij van de Ouderen-voorvrouw Wil van Soest wil dat Fawaz een ’stadsbreed gebiedsverbod’ krijgt.

Maatregelen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten op de hoogte te zijn van de preek. Die wordt ook bekeken door de NCTV en het departement is hierover ‘in nauw contact met de gemeente Amsterdam’, zegt een woordvoerder van het ministerie. „Als het noodzakelijk is, worden er maatregelen genomen.”

Het is echter lastig om nu al direct een gebiedsverbod op te leggen, valt in Den Haag te horen. Zo’n maatregel moet goed onderbouwd zijn en moet daardoor stand kunnen houden bij de rechter.

Anti-democratisch

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet gisteren weten dat hij in het algemeen al een ‘breed en omvattend’ arsenaal aan mogelijkheden heeft om extremistische sprekers aan te pakken. Wel wordt de wet de komende tijd op bepaalde plekken aangescherpt. Het kabinet bekijkt of anti-democratische organisaties harder kunnen worden bestreden met een nieuw wetsvoorstel.

Naar aanleiding van eerdere uitingen van Jneid over burgemeester Aboutaleb - die volgens het OM met de huidige wetgeving niet strafbaar zijn - oppert Grapperhaus de mogelijkheid om ‘beledigende uitingen die een gevaar opleveren voor de veiligheid van de beledigde persoon’ apart strafbaar te stellen en zwaarder te bestraffen.