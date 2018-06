Reporters omgekomen die extreem weer opzochten

In North Carolina is de laatste dagen veel regen gevallen als gevolg van de naderende storm Alberto. Op een snelweg in Polk County werd de auto van nieuwspresentator Mike McCormick en fotograaf Aaron Smeltzer door een boom geraakt. Het incident gebeurde in de buurt van een plek waar onlangs een vrouw om het leven kwam door een modderstroom, melden lokale media.

„Iedereen bij WYFF News 4 is bedroefd. Wij zijn een familie”, laat de zender weten.