Nieuwe defensieradar toch naar Gelderse Herwijnen

Visser keek naar alternatieve locaties omdat de gemeente bezwaar maakt tegen de komst van het militaire radarstation, dat het luchtruim moet bewaken. Bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid door de straling.

Maar volgens Visser worden er geen grenzen overschreden. Ook niet samen met de straling van onder meer de KNMI-weerradar, mobiele telefonie, de te verwachten 5G-infrastructuur en de navigatieradars van schepen op de Waal, aldus de bewindsvrouw. Ze baseert zich op een onderzoek van TNO.

De radar in Herwijnen moet die in Nieuw-Milligen vervangen. Herwijnen blijkt de beste plek. De alternatieven zijn te duur, of het duurt te lang voordat daar de radar in gebruik kan worden genomen. Ook zijn er locaties waarvan het maar de vraag is of Defensie die kan kopen.

Speciale regeling

Hoewel de gemeenteraad niet meewerkt, kan Visser het project doordrukken op basis van een speciale regeling. Ze wil wel de vinger aan de pols houden en metingen uitvoeren voordat de installatie in gebruik wordt genomen.

Bij de radar gaat het om een zogeheten SMART-L. Het andere station is vorige maand in het Friese Wier geplaatst.