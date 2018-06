Blok licht MH17-besluit toe in Veiligheidsraad

Stef Blok Ⓒ EPA

NEW YORK - Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok is dinsdag in New York om de VN-Veiligheidsraad toe te spreken over het onderzoek naar de vliegramp met de MH17. Hij zal onder meer toelichten waarom Nederland en Australië vorige week besloten om Rusland aansprakelijk te stellen voor de vliegramp.