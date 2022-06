Persoonlijke ontmoeting Chinese en Amerikaanse defensieminister

Volgens de South China Morning Post spraken Wei en Austin een half uur langer dan gepland met elkaar. Beijing en Washington liggen over van alles en nog wat met elkaar overhoop, van de militaire activiteiten in de Zuid-Chinese Zee tot Taiwan en de oorlog in Oekraïne. De Amerikanen proberen tijdens de driedaagse veiligheidsconferentie tegenwicht te bieden voor de de groeiende Chinese invloed in de regio en de banden met Aziatische bondgenoten aan te halen.

Wei en Austin zaten nog niet eerder tegenover elkaar. Ze spraken elkaar in april voor het laatst telefonisch. Wei waarschuwde hem bij die gelegenheid voor onderschatting van de Chinese vastberadenheid of competentie de nationale belangen en waardigheid te verdedigen.

De Chinese defensieminister wilde na afloop alleen kwijt dat het overleg „gladjes verliep.” Een woordvoerder zei later dat Wei het standpunt over Taiwan heeft benadrukt. Beijing beschouwt het eiland als deel van China en „zal niet aarzelen een oorlog te beginnen als iemand het waagt het af te splitsen”, aldus de zegsman. Volgens een Amerikaanse verklaring heeft Austin China opgeroepen „af te zien van verdere destabiliserende acties” ten aanzien van Taiwan.