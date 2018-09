Uitslag stelling: ’Bouwen in natuur taboe’

De meesten zien veel voordelen, namelijk een combinatie van wonen en werken op bedrijventerreinen waardoor het verkeer ook ontlast wordt. Een deelnemer uit de regio Rotterdam bijvoorbeeld staat achter het plan van minister Ollongren. „Er zijn veel bedrijventerreinen waar nauwelijks nog bedrijven in zijn gevestigd, bijvoorbeeld in en rond Rotterdam. Veel kantoorpanden staan leeg. Bouw die om tot woningen en zorg voor goed openbaar vervoer naar het centrum van de stad.” En een andere voorstander schrijft: „Huizenbouw op bedrijventerreinen zal wel moeten, overigens kun je dan dichtbij je werk gaan wonen, dat scheelt weer files.”

Bijna zes op de tien denken niet dat woningbouw op deze plekken ten koste zal gaan werkgelegenheid. Toch zijn sommigen daar wel bang voor: „Woningen op bedrijventerreinen is vragen om problemen. Voor je het weet staat er een gevaarlijk bedrijf midden in een woonwijk.”

Toch wordt het standpunt van werkgeversorganisatie VNO-NCW, die alleen bedrijven op bedrijventerreinen wil, door een grote groep respondenten (44 procent) wel gesteund. „Apart idee om woningen te bouwen in industriegebieden. Waar gaan we dan produceren? Of hebben we niets meer te produceren waar we als land geld mee kunnen verdienen?”, vraagt deze tegenstander van het plan van Ollongren zich af. Ook wijst iemand op de risico’s van wonen in deze gebieden. „Alleen al het gevaar op straat.... vrachtwagens, vorkheftrucks, gevaarlijke stoffen, lawaai, etc.” En een andere opposant wil ’geen woningbouw op bedrijventerrein, maar in de buurt’. Bovendien ziet deze meer in het idee om werk (en werkenden) meer te verspreiden over het land.

Velen (81 procent) denken dat het kabinet veel meer moet doen aan spreiding van werk over Nederland, zodat bijvoorbeeld in de noordelijke en oostelijke provincies meer woningen gebouwd kunnen worden. Laat de overheid het voorbeeld geven om overheidsinstanties te huisvesten buiten de Randstad. Dan volgen vanzelf andere bedrijven is het idee.

Ook is veel weerstand onder de respondenten om huizen te bouwen in het groen. Zeker zes op de tien deelnemers wijst het idee om randgebieden van het Groene Hart te bebouwen af, dit ondanks de krapte op de huizenmarkt in de Randstad. „Afblijven van het schaarste goed dat groen is”, briest iemand boos. Waar vroeger hoogbouw veelal werd afgewezen, is dit nu voor velen wel aanvaardbaar.

Velen klagen over de enorme schaarste aan (huur)woningen voor starters. Zo schrijft een ouder ten einde raad: „Mijn zoon van 31 die al 14 jaar ingeschreven staat, heeft nog steeds geen woonruimte kunnen krijgen. Hij moet noodgedwongen thuis wonen.” Het merendeel denkt dat er gezien de vergrijzing van de samenleving meer seniorenwoningen moeten worden gebouwd zodat de doorstroming op de woningmarkt op gang kan komen. Ouderen blijven nu vaak langer in hun eigen huis wonen bij gebrek aan een goed appartement in de buurt. Ook moeten er meer (sociale) huurhuizen bijkomen.