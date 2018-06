LIVE: Rechtszaak om Molukse treinkaping gaat verder

LIVE - Volg de zaak hieronder via de tweets van Olof van Joolen. Je kan zijn tweets onderaan dit verhaal vinden.

De nabestaanden denken dat de Staat destijds onrechtmatig heeft gehandeld, omdat de twee treinkapers werden doodgeschoten terwijl ze al zwaargewond en weerloos waren. Ze baseren zich onder meer op autopsierapporten en verklaringen van elf oud-mariniers, die in het najaar moesten getuigen.

Ook vermoeden ze dat er een bevel was om de kapers niet gevangen te nemen maar te doden. Zegveld heeft verklaringen van oud-officieren die beweren dat een commandant van de militaire operatie heeft gezegd dat zo'n geheime instructie bestond. De advocaat gaat waarschijnlijk verzoeken indienen om nieuwe getuigen op te roepen.

Ontkenning

De Staat ontkent dat de mariniers iets fout hebben gedaan. De opdracht was om kapers uit te schakelen tenzij ze zich duidelijk overgaven, zegt een woordvoerder van Defensie. Volgens hem is er geen bewijs dat er sprake was van executies.

De trein werd na drie weken op 11 juni ontzet. Daarbij werden zes van de negen kapers gedood, evenals onbedoeld twee gijzelaars. Molukse jongeren probeerden in de jaren zeventig met gewelddadige acties aandacht te krijgen voor een eigen republiek die Nederland de Molukse gemeenschap in het vooruitzicht had gesteld.

’Duidelijk bewijs voor executie treinkapers’

Er is duidelijk bewijs dat twee Molukse treinkapers in 1977 bij de bestorming van de trein bij De Punt door mariniers zonder noodzaak en met buitensporig geweld zijn doodgeschoten. Dat zegt advocaat Liesbeth Zegveld dinsdag.

Zegveld spitte in haar pleidooi vier bewijsvormen door die elkaar volgens haar versterken: de autopsierapporten uit 1977, een technisch rapport, geluidsbanden van de militaire actie en getuigenverklaringen van elf oud-mariniers. Ook haalde ze informatie en uitspraken van betrokkenen aan over de kwestie, zoals die eerder in boeken is verschenen.

In de kern gaat het er volgens Zegveld om dat de twee, Max Papilaja en Hansina Uktolseja, van dichtbij zijn gedood door meerdere kogels in onder meer hun hoofd en romp. Zij waren toen al gewond en vormden geen gevaar meer en dan is het onrechtmatig om hen toch te doden, stelt Zegveld. Zes van de negen kapers werden gedood.

De mariniers hebben niet te veel geweld gebruikt, stelt landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers. Volgens hem hadden de mariniers de oprechte overtuiging dat schieten nodig was. Dat was ook gerechtvaardigd en er was geen sprake van executies. Ze konden in de hectiek van het moment en de chaotische situatie in de trein niet eerst nog vragen aan de twee kapers hoe het met ze ging, zei Houtzagers.

Hij veegde verklaringen van enkele getuigen die Zegveld inbracht van tafel, omdat deze personen destijds niet zelf bij de actie of briefing aanwezig waren. Ze hebben hun informatie van horen zeggen.

Live verslag

Lees hieronder de updates van verslaggever Olof van Joolen.

Gebruikt u de Android-app? Klik hier voor live tweets.