Exploitanten krijgen najaarskermis in Nijmegen na protest

Vanwege de coronacrisis ziet de Nijmeegse kermis er wel anders uit dan gewoonlijk. De attracties kunnen niet in de straten van de binnenstad staan, maar moeten verhuizen naar evenemententerrein aan de rand van het centrum. Volgens de gemeente zijn de straten in de binnenstad te smal voor een veilige afstand bij drukte. Bovendien hebben horecaondernemers extra terrasruimte in de binnenstad gekregen en die zouden moeten wijken voor de kermis.

Op het evenemententerrein kunnen looproutes gemaakt worden. Ook is toezicht daar beter te regelen. Omdat de locatie niet heel groot is, zullen er minder attracties dan andere jaren op de kermis staan. De najaarskermis begint op 3 oktober en duurt negen dagen.