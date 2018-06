’Plannen kneiterlinks college A’dam onbetaalbaar’

Dat laten ze weten in een reactie op het vorige week gepresenteerde ’kneiterlinkse’ coalitie-akkoord van GroenLinks, D66, SP en PvdA. Het nieuwe stadsbestuur zet voor de komende vier jaar stevig in op duurzaam en betaalbaarheid. Tegelijkertijd mag de voorraad sociale woningbouw niet worden aangetast. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) twijfelt aan de haalbaarheid daarvan. De kasstroom van de corporaties is onvoldoende om de plannen te financieren.

’Middelen niet toereiken voor nieuwbouw’

„Als de woningcorporaties flink moeten inzetten op nieuwbouw, onderhoud, verduurzaming en leefbaarheid zijn de huidige middelen daarvoor zeker niet toereikend, al helemaal niet als we nog minder woningen zouden gaan verkopen”, laat de AFWC weten. „Om naast investeringen in nieuwbouw en verduurzaming te blijven werken aan betaalbare huurprijzen zijn deze inkomsten wel nodig. Daarbij gaat het niet zozeer om het ontbreken van een leenfaciliteit, omdat veel corporaties voldoende mogelijkheid hebben te lenen, maar bij veel andere corporaties gaat het om het gebrek aan een voldoende kasstroom. Ons uitgangspunt is dat wij onze woningen ook betaalbaar willen blijven verhuren. Over dit onderwerp zullen wij daarom het gesprek met het nieuwe college gaan voeren, teneinde er samen voor te zorgen dat de doelen haalbaar worden.”

De plannen klemmen des te meer, zo betogen de corporaties, door de aanhoudende extra belastingen voor de corporaties door het rijksbeleid. Een zaak die de AFWC aan wil kaarten is dat de gemeente Amsterdam gaat proberen om een landelijke belasting op sociale huur omlaag te krijgen.

’Tal van aanknopingspunten’

Voor de rest denken de woningcorporaties stappen te kunnen zetten met het stadsbestuur. „Wij zien tal van aanknopingspunten voor een goede samenwerking met de gemeente de komende vier jaar. De ambitie van het stadsbestuur is om de jaarlijkse productie op te hogen naar 7.500 woningen en daarbinnen 2.500 sociale corporatiewoningen te realiseren.” Daarnaast moeten er in de regio 10.500 studentenwoningen komen.

Over de plannen voor middenhuur, zegt de AFWC: „Wij begrijpen dat dit voor een goed functionerende woningmarkt nodig is en dragen daaraan binnen onze mogelijkheden graag bij. Wij omarmen het principe van doorstromen van sociale huur naar middenhuur voor die huishoudens die iets meer kunnen betalen.”