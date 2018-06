Afzwakkende Alberto aan land in Florida

Het kustgebied van Florida tot Mississippi en het westen van Georgia moeten rekening houden met hevige regenval, tot 30 cm, en de mogelijkheid van tornado’s. De storm is inmiddels afgezwakt en kwam aan land met gemeten windsnelheden van ruim 70 kilometer per uur, meldt het National Hurricane Center. Eerder werden boven de Golf van Mexico nog windsnelheden gemeten van 96 kilometer per uur.

In een deel van het kustgebied zijn overstromingen gemeld. In Panama City zijn bomen uit de grond gerukt, maar een woordvoerder van de brandweer laat weten dat vooralsnog niemand in gevaar is gekomen.