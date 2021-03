’Buurtviezerik’ dumpt poeptas bij speeltuin

Al een jaar lang deponeert de onbekende man of vrouw in het dorpje Kunrade met regelmaat een tas met opvallende restanten. Daarin zit niet alleen huishoudelijk afval, maar ook huishoudpapier met poep. En dat lijken volgens buurtvereniging Kundesjheem menselijke uitwerpselen te zijn, meldt de Limburger.

De tas wordt steevast op het fietspad of in de buurt van een speeltuin neergezet. „Iedere tip om deze vervuiler te betrappen is voor de wijkagente en gemeente welkom”, meldt de vereniging. „Een berichtje aan het secretariaat zal vertrouwelijk worden afgehandeld.”