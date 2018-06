Kathedraal binnenstad Utrecht sluit: ’Echt ongelofelijk’

Wouter van Belle is de organist en vertelt vanuit de kerk: „De beslissing wordt genomen op economische grondslag. Iedereen begrijpt dat een aantal kerken dichtmoet, omdat het aantal katholieken daalt in de stad. Maar deze unieke Kathedraal sluiten in de binnenstad is echt zonde.”

Het plan om de Kathedraal over te doen aan museum Catharijneconvent, zou al een tijdje op de plank liggen. Volgens vicevoorzitter Riet Blom van het parochiebestuur is de financiële positie momenteel zeer ernstig. „We hebben sinds een aantal jaar tekorten van ruim vier ton per jaar. Gebouwen en personeel zijn de grootste kostenposten.”

Kloostercomplex

De kerk kan een evenementenlocatie worden, zonder heilige functie. Het museum en de Kathedraal waren vroeger onderdeel van een middeleeuws kloostercomplex. Ondertussen sluit het Bisdom onder leiding van kardinaal Wim Eijk in een rap tempo ook andere kerken in Utrecht. Inmiddels zijn onder andere de Willibrordkerk in de binnenstad, de Jacobuskerk in Zuilen, de Dominicuskerk in Oog in Al en de Antoniuskerk in Lombok gesloten. Telkens onder luid protest van de kerkgangers. Ook moeten de drie parochies in de stad worden samengevoegd tot één stadsparochie.

Een vaste kerkgangster, die liever niet met haar naam in de krant komt, woont om de hoek en is geschokt door het nieuws. „Het is echt ongelofelijk. Ik snap echt niet hoe het bestuur kan beslissen om deze belangrijke Kathedraal te sluiten. Dit wordt zomaar besloten door de hoge piefen, zonder aan ons parochianen te denken.”

Klap

Riet Blom snapt de emotionele klap voor kerkgangers nu ook de Kathedraal verdwijnt. „Er is veel verdriet over de sluiting. Iedereen die in een vaste kerk komt, heeft daar een band mee en dat gaat vaak vele generaties door. Bruiloften, uitvaarten en andere emotionele momenten worden hier gevierd. Het doet echt pijn om een kerk te onttrekken aan de eredienst. Maar we kunnen geen kerken openhouden en straks de rekeningen niet meer kunnen betalen."

De Augustinuskerk aan de Oudegracht kan de nieuwe Kathedraal worden. Die is echter dicht, omdat er onverwachts per direct gerenoveerd moest worden. Deze kerk is nog tot minstens volgend jaar Pinksteren gesloten. Pas nadat Rome de sluiting van de Kathedraal heeft goedgekeurd en de Augustinus weer open is, kan de Catharinakathedraal aan de eredienst onttrokken worden.