Compenseren toeslagouders gaat langer duren dan gedacht

Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) aan de Tweede Kamer. De afgelopen weken zijn de eerste ruim 100 toeslagouders gecompenseerd met in totaal 1,2 miljoen euro. Dat is volgens de staatssecretaris ’positief’ verlopen.

Maar het heeft de D66-bewindspersoon ook geleerd dat ’het behandelen van grotere aantallen ouders langer op zich laat wachten dan oorspronkelijk ingeschat’. Dat komt omdat het beoordelen van de dossiers ’complexer blijkt dan gedacht’. Het betekent volgens Van Huffelen dat er dit jaar minder ouders zullen worden uitbetaald dan eerder gedacht. De staatssecretaris kan geen toezeggingen meer doen over precieze aantallen ouders die dit jaar nog geholpen kunnen worden. Schrijnende gevallen zullen voorrang krijgen, schrijft Van Huffelen.

Dat het compenseren langer duurt dan gedacht komt door de moeilijke dossiers, maar ook door het grote net aan regelingen dat het ministerie van Financiën op heeft getuigd om alle ouders een financiële genoegdoening te kunnen geven. Daarnaast zijn er opstartproblemen bij de speciale organisatie die op is gezet voor de compensatie. Die is volgens Van Huffelen ’nog onvoldoende robuust ingericht om het gewenste niveau van snelheid, zorgvuldigheid en dienstverlening te kunnen bieden’. Het grootste probleem is het vinden van geschikte medewerkers.