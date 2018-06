Astrid en Willem bekvechtend door verhoor

De aanleiding voor de aanvaring was een stiekem opgenomen gesprek waarin Holleeder volgens Astrid glashelder toegeeft zwager Cor van Hout te hebben laten liquideren. In eerste instantie lijkt het gesprek te gaan over de woede van Holleeder dat hij het autootje van de zoon van zus Sonja niet mag gebruiken. Al snel gaat hij volledig los over Sonja, van wie hij vreest dat ze met de politie over hem praat. ,,Ik ben het zat, hè, die vieze hoer. Zal je zien, ze krijgt echt verdriet. Zij wou ook dat Cor eraan ging.”

Volgens Astrid was het een duidelijke waarschuwing aan het adres van Sonja: als jij iets belastends over mij vertelt tegen de politie, dan trek ik jou mee door te zeggen dat je je man ook dood wilde hebben. Astrid: ,,Dat is waarom Wim weet dat niemand in zijn hele leven tegen hem gaat verklaren. Hij anticipeert daarop door zo’n beschuldiging te uiten waartegen je je niet kunt verweren. Hoe zou je zoiets moeten weerleggen?”

Astrid: ,,De krankzinnigheid! Dat je het moet hebben over het doodschieten van je zusje. En niet voor het eerst, hè? Jaar in, jaar uit. Ik denk soms, wat heb ik eigenlijk voor leven gehad?” Ze vergeleek de situatie waarin zij en en de rest van de familie hebben moeten leven met jarenlange mishandeling. ,,Het is toch niet normaal dat je zo praat over je zusje en over anderen? Ik moest het aanhoren en ondergaan.”

Misschien zei Holleeder dergelijke dingen omdat hij boos was, opperde advocaat Sander Janssen? Astrid droogjes: ,,Dat zou ik ook zeggen als ik u was.”

Volgens Holleeder bedoelde hij niks met het dreigement. ,,Ik ben een jongen van de straat. Als ik dreig, dan probeer ik er alleen achter te komen wat er speelt. Ik doe er niks mee. Ik zit niet achter de moord op Cor.”

Volgens Holleeder verdraaien zijn zussen de waarheid, en lokte Astrid hem in de val. ,,Zij wist dat ze de gesprekken opnam. Ik niet.” Hij beschuldigde Astrid van het spelen van ,,Jordaan-cabaret, met af en toe een traantje wegpinken.” En ook beschuldigde hij Astrid ervan dat ze probeerde hem te laten vermoorden, door tegen bepaalde mensen in het milieu te zeggen dat haar broer hén wilde vermoorden. ,,Dat is een uitnodiging om mij te liquideren. Astrid is een gevaarlijk meissie.”

,,Hád ik het maar gedaan”, reageerde Astrid fel. ,,Maar dan had ik het zelf gedaan. En het niet zoals hij door anderen laten opknappen. Ik vind het heel erg voor jou dat ik dit moet doen, maar ik kan niet helpen hoe jij in elkaar zit. Je spoort gewoon niet, en daarom moet je worden opgeruimd.”

Behalve dat hij de moord op Cor van Hout zou hebben bekend, vertelde Holleeder haar ook dat Dino Soerel zat achter de aanval met een raket op de bovenetage van de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp, in 2007.

Volgens Astrid was de raket een waarschuwing aan het adres van haar broer. In de bunker zou die dag het Kolbakproces beginnen, over de afpersing van vastgoedmagnaat Willem Endstra. Holleeder had aan misdaadverslaggever John van den Heuvel van de Telegraaf verteld dat hij verklaringen zou afleggen. “Mijn broer begreep de waarschuwing”, aldus Astrid.

Holleeder werd voor die afpersing uiteindelijk veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Dino Soerel werd in het liquidatieproces Passage tot levenslang veroordeeld voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties.

