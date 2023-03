Premium Het beste van De Telegraaf

Verkiezingen 15 maart ’Bittere pil’ voor CDA maar partij rekende al een tijdje op verlies

Door onze verslaggevers Kopieer naar clipboard

CDA-ministers Hugo de Jonge en Karien van Gennip Ⓒ ANP/HH

Den Haag - ’Huis voor huis, straat voor straat’ wil CDA-leider Wopke Hoekstra het vertrouwen in zijn partij terugwinnen. Dat dat nu verdwenen lijkt noemt hij ’een bittere pil’, die ’een grote verantwoordelijkheid’ legt op met name de Haagse CDA’ers. Of het nu verder moet over links of over rechts, nu PvdA/GL en BBB in de senaat de coalitie allebei aan een meerderheid lijken te kunnen helpen, daar wil de christendemocratenleider ’niet over speculeren’.